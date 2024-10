Homem preso em Cabo Frio estava foragido da Justiça por homicídio

Um homem foragido da Justiça, pelo crime de homicídio, foi preso no bairro do Campinho de Areia, em Cabo Frio, na noite dessa segunda-feira (7).



De acordo com a ocorrência, os agentes de segurança estavam em patrulhamento de rotina na região, no momento em que avistaram um homem com atitude suspeita, tentando se esconder.

Leia também:

BBB 25: Globo confirma famosos no elenco e marca data de estreia do reality show

Reconectar-se: livro de Raí Rocha explora emoções e autoestima com uma visão terapêutica e reflexiva

Durante a abordagem, os policiais identificaram o suspeito, de 47 anos. Depois de consultar os sistemas da polícia, foi comprovado que contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido em 2011.



Em nome do preso, há três anotações criminais por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Por causa das pendências na Justiça, ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o caso. Após isso, ele foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde ficará à disposição da Justiça.