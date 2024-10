BBB 25: Globo confirma famosos no elenco e marca data de estreia do reality show

A Globo decidiu manter os participantes famosos no grupo "Camarote" da próxima edição do "Big Brother Brasil". Agora com Rodrigo Dourado à frente do núcleo de reality, após a saída de Boninho, a emissora também informou que Tadeu Schmidt seguirá na apresentação do "BBB 25".

De acordo com o site F5, a Globo realizou recentemente um encontro com parte do mercado publicitário. Durante o evento, Tadeu Schmidt confirmou que os grupos Pipoca e Camarote estarão de volta no "BBB 25".

A emissora anunciou ainda que a 25ª temporada do reality estreia no dia 13 de janeiro, uma segunda-feira. Com isso, o "Big Day", dia da revelação dos participantes, deve ocorrer em 9 ou 10 de janeiro. A expectativa é de que esta edição seja a mais longa da história, superando os 100 dias das edições anteriores.