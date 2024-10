Santinhos de candidatos sujam ruas de São Gonçalo neste domingo (6)

Nas primeiras horas deste domingo de eleição, São Gonçalo já apresenta um movimento de eleitores maior em comparação à cidade vizinha, Niterói. Infelizmente, junto com o aumento da circulação nas Zonas Eleitorais, também apareceu um velho problema: a presença maciça de “santinhos” espalhados pelo chão. Embora a distribuição desse material seja proibida, as ruas e pontos de votação amanheceram sujos com a propaganda de diversos candidatos.

No bairro Barro Vermelho, diversas ruas e avenidas estavam cobertas por papéis logo cedo. Yara Regina da Silva, nutricionista de 55 anos, votou no CIEP Professora Adalgisa Cabral Faria e se deparou com a sujeira causada pelos "santinhos". “Esses papéis não trazem voto pra ninguém. Só sujam a cidade, põe em risco a segurança da população. Eu quase caí e vi uma senhora caindo aqui na frente. Não há nenhum benefício em jogar esses papéis”, comentou Yara.

Leia também:



MP em São Gonçalo cobra partidos para reduzir derrame de santinhos

Eleições 2024: Confira as cidades da região que terão transporte gratuito no dia da eleição



Situação semelhante foi registrada em Galo Branco, onde o chão também estava repleto de panfletos eleitorais.

A infração pode resultar em multa e na apuração do crime de propaganda irregular | Foto: Kiko Charret

A prática de espalhar “santinhos” é uma infração conforme o artigo 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Esse artigo proíbe o derrame de material de propaganda próximo aos locais de votação, mesmo que realizado na véspera da eleição. A infração pode resultar em multa e na apuração do crime de propaganda irregular, de acordo com a Lei nº 9.504/1997.