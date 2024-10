Gravada no Horto do Fonseca, 4ª temporada de 'Som na Cidade' estreia no Youtube

Quem é apaixonado pela música independente e acompanha o projeto Som na Cidade já pode acompanhar nos canais da Corrente Produções no YouTube e no Facebook, a estreia da quarta temporada do projeto. Buscando sempre criar uma identidade com a cidade de Niterói, a iniciativa apresenta as gravações feitas no Horto do Fonseca, na Zona Norte niteroiense. E da mesma forma como aconteceu anteriormente, a atual temporada também foi possível graças ao edital Fomentão, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Niterói, responsável por financiar esse trabalho.

Até sexta, 4 de outubro, serão cinco artistas, um por dia, que terá uma apresentação exibida. Todos eles são residentes em Niterói. A exibição vai ao ar sempre as 19h nos canais da Corrente Produções do YouTube e do Facebook que são, respectivamente, youtube.com/@CorrenteProducoes e facebook.com/correnteproducoes.

Leia também:

Niteroiense é selecionado para participar de Conferência da ONU e busca recursos para a viagem

Espetáculo 'Dança frágil' faz apresentação única no Sesc Niterói





O primeiro show foi da funkeira Lady Ly. Ontem foi a vez do grupo Afrotelúricos esbanjando sua ancestralidade com raízes africanas. Hoje, 2 de outubro, AYA AHO encanta com seu Canto da Terra. Na quinta, 3 de outubro, chega a vez do Risca Faca, com um rock com baião pra lá de original. E Vinicius Oliveira fecha a temporada na sexta-feira, 4 de outubro, trazendo virtuose de suas composições no samba e na bossa nova.



O Som na Cidade é uma iniciativa que apresenta bandas e artistas independentes no formato acústico tocando ao ar livre em um formato pocket com uma estrutura sem depender de energia elétrica. Além disso, de acordo com Amanda Respício e Léo Pinheiro, fundadores da Corrente Produções, a ideia é fazer as apresentações em lugares conhecidos de Niterói com o propósito de mostrar também a beleza em áreas niteroienses.

"A ideia é poder atingir artistas de Niterói para uma produção em formato único com qualidade e originalidade", afirma Amanda Respício.

"E também queremos mostrar essas apresentações em ambientes abertos para valorizar a beleza da nossa cidade", complementa Léo Pinheiro.

A produtora audiovisual Corrente Produções está à frente do projeto e realiza o trabalho desde 2021 na cidade, mostrando um pouco das obras dos músicos locais.