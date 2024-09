Carro cai no Canal de Itajuru após colisão em Cabo Frio

Na madrugada deste domingo (29), um carro caiu no Canal de Itajuru, localizado no Centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu após dois veículos colidirem na Rua Constantino Menelau.

Leia também:



Rio gera 18,6 mil empregos com carteira assinada em agosto

Policial civil reage a tentativa de assalto em lanchonete em Araruama

Uma mulher de 44 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Emergência de Cabo Frio. No entanto, a Polícia Civil informou que ela foi presa em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.