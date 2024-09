Policial civil reage a tentativa de assalto em lanchonete em Araruama

Uma lanchonete em Araruama, Região dos Lagos, foi alvo de uma tentativa de assalto que resultou em tiroteio, entre os criminosos e um dos clientes que é policial civil, nesse domingo (29).

O crime ocorreu no bairro de Bananeira, por volta das 10h40. O estabelecimento, que estava com clientes, foi invadido por um homem que anunciou o assalto. Em seguida, um dos clientes, que era policial civil, levanta e pede para o criminoso ficar parado.

Após essa movimentação, os tiros são efetuados. Câmeras de segurança do local registraram a ação criminosa.



O assaltante joga a arma para longe depois dos disparos. Um dos clientes pega a pistola e entrega para o policial.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 25º BPM de Cabo Frio foram chamados ao local para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram no estabelecimento, constataram que o policial civil estava de folga quando reagiu à tentativa de assalto do estabelecimento.

Ainda segundo a PM, o suspeito teria sido baleado, mas conseguiu fugir do local. A pistola usada no crime, foi apreendida e o caso está sendo investigado pela 118ª DP de Araruama.