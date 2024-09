Pai e filha são atropelados na calçada em Cabo Frio

Na tarde da última quarta-feira (18), um pai e sua filha, de 40 e 11 anos respectivamente, foram atropelados por um carro enquanto andavam de bicicleta na calçada, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso aconteceu na Avenida Júlia Kubitschek, perto da rodoviária de Cabo Frio, por volta de 12h40.

As vítimas foram socorridas em estado grave e levadas para o Hospital Central de Emergências. As bicicletas dos dois ficaram totalmente destruídas. Segundo relatos de testemunhas para o portal G1, dois carros apostavam corrida quando um deles capotou, após bater em um buraco. O motorista do veículo, de 22 anos, também ficou ferido com o acidente.

De acordo com com nota da Secretaria Municipal de Saúde, a menina sofreu uma fratura na perna direita e apresentou sangramento do ouvido. O pai teve fratura exposta na perna esquerda e está sendo submetido a exames. Já o jovem que conduzia o carro sofreu escoriações pelo corpo.