Adolescente mineira baleada na Maré segue internada em estado grave, mas estável

A adolescente de 14 anos, de Minas Gerais, baleada nas costas após o carro em que estava com sua família ser atingido por tiros de criminosos, continua internada nesta quinta-feira (19) no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O incidente ocorreu quando uma família entrou por engano em um dos acessos à comunidade Baixa do Sapateiro, localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A jovem apresenta um quadro de saúde grave, mas estável.



De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais do 22º BPM (Maré) estão operando na área, cumprindo o policiamento planejado para o entorno da região.

A jovem é natural de Minas Gerais e estava no Estado junto com a família para tirar o visto de turismo no Consulado Americano, localizado no Centro do Rio. No trajeto, o pai da adolescente entrou uma saída errada da Linha Amarela, acessando a comunidade Baixa do Sapateiro. Quando percebeu a presença de criminosos, ele teria feito o retorno.

Ainda segundo a PM, criminosos disparam contra o carro e um dos disparos perfurou a traseira do carro, acertando as costas da adolescente. A jovem foi socorrida pelos agentes do 22º BPM e encaminhada para o hospital.



Além da vítima, estava no carro o pai, que era quem dirigia o veículo, e o irmão da adolescente, felizmente nenhum dos dois se feriu.