Mulher é presa em operação da DAS por extorsão com cárcere privado na Região dos Lagos

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (10) por agentes da Delegacia de Antissequestro (DAS), acusada de integrar uma quadrilha responsável por extorsão mediante cárcere privado na Região dos Lagos. O grupo, que se passou por hóspedes de uma pousada em Arraial do Cabo, fez o proprietário e uma funcionária reféns no final de julho. A operação, que ainda busca outros envolvidos, conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e ocorre em diversas localidades do Rio de Janeiro e da Região dos Lagos.



Até o momento, apenas uma mulher foi detida. Ela foi encontrada em uma residência na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As investigações indicam que o restante da quadrilha fugiu para territórios controlados pela facção criminosa (CV).

Leia também:

Dorival Júnior promete final na Copa do Mundo de 2026: "Podem acreditar"!

Casamento Zen: Programa inovador de bem-estar e relaxamento para noivos em Niterói

A operação está sendo executada no Morro do Adeus, localizado no bairro Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, além de se estender para o município de Arraial do Cabo e conta com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da 132ª DP.

A operação também está sendo realizada no Morro do Adeus, localizado no bairro Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

Como ocorreu o crime?

O crime aconteceu em 23 de julho deste ano, quando um grupo de criminosos, utilizando violência física e ameaças com armas de fogo, fez as vítimas reféns, amarrando-as e confinando-as em um cômodo da pousada. O grupo exigiu uma transferência bancária no valor inicial de R$ 200 mil.

No entanto, após diversas tentativas frustradas de realizar a transação devido ao valor elevado, os criminosos fugiram do local. As investigações tiveram início quando a equipe da DAS foi acionada. A partir da troca de informações e dados de inteligência, os policiais identificaram quatro integrantes da quadrilha e o seu modus operandi. A DAS solicitou medidas cautelares, além de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os suspeitos. Outros dois indivíduos ainda estão sendo investigados.