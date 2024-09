Polícia captura 'Pinguim' em Cabo Frio

Um homem de 26 anos, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (06). Luís Felipe Fernandes da Silva, conhecido como 'Pinguim', estava foragido desde o início do ano e, além das acusações por tráfico, também responde por homicídio.

O suspeito é apontado como o 'gerente geral' do tráfico na comunidade do Morro do Limão e, segundo a PM, confessou ser o autor de um homicídio, ocorrido na região no último mês de agosto. 'Pinguim' cumpria pena de 12 anos de prisão até o início do ano, mas fugiu em fevereiro, durante uma saída da prisão para uma Visita Periódica ao Lar (VPL), após passar ao regime semiaberto.

Na última sexta-feira (06), ele foi localizado por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) no Porto do Carro, com base em informações do Disque Denúncia. Com ele, foram apreendidas uma pistola, munições de calibre 9mm e 41 pinos de cocaína. Ele foi levado para a 126ªDP (Cabo Frio) e conduzido a uma unidade do sistema prisional, onde permanece preso à disposição da Justiça.