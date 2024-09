Pescadores resgatam cavalo-marinho raro na Baía de Guanabara

Pescadores capturaram por engano uma espécie rara de cavalo-marinho na Baía de Guanabara. Eles tentaram devolver o animal para as águas, mas perceberam que o mesmo não estava bem, fazendo com que entrassem em contato com pesquisadores marinhos, que ficaram responsáveis pelos cuidados.

O animal foi levado para o laboratório do projeto Cavalos-marinhos do Rio de Janeiro, na Universidade Santa Úrsula.

No local, os estudiosos identificaram que se tratava de um macho grávido. Eles explicaram que a espécie vem da Patagônia, na Argentina, e raramente é vista no litoral do Rio de Janeiro.



“A gente raramente vê esse animal, ele é muito especial porque vem migrando da Argentina até a nossa costa durante o inverno para fugir das águas geladas. Fizemos um trabalho com ele durante uma semana e ele já estava ótimo”, explicou Natalie Freret, coordenadora do projeto Cavalos-Marinhos do Rio de Janeiro.