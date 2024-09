Festival Sabores de Cabo Frio, que completa 10 anos, começa nesta sexta-feira, 06 de setembro

O Festival Sabores de Cabo Frio completa 10 anos e, nesta edição comemorativa, o tema é inspirador: “O Sal da Terra” - uma homenagem a um dos principais ingredientes da gastronomia, além de uma das grandes riquezas da Costa do Sol do Rio de Janeiro. O evento acontece de 06 de setembro a 06 de outubro, reunindo mais de 60 estabelecimentos e criações exclusivas. Entre elas, o “Bolo Festivo”, da Brigaderia da Vovó, doceria que participa do Sabores desde a primeira edição e que incluiu pitadas da estrela da festa em sua sobremesa. Além da montagem do doce, que traz uma vela de 10 anos, a delícia combina massa de baunilha, chocolate trufado, chantilly artesanal de doce de leite, brigadeiro de caramelo com nuts crocantes e... toque de flor de sal. De dar água na boca!

Para comemorar a primeira década de sucesso do Sabores, o evento que agita a chamada “Melhor Temporada” (período que vai de março a novembro) traz novidades. Uma delas é a rodada de conversas “Ouro Branco, o nosso Sal de cada dia”, que acontece no dia 17 de setembro, às 18h30, no Charitas, reunindo escritores, historiadores e personalidades ligadas à cultura do sal. O evento é aberto ao público e é preciso se inscrever através do site do festival.

Já o tradicional Espaço Gourmet terá novo endereço, com belíssimo cenário: o Largo de São Benedito, no charmoso e histórico Bairro da Passagem. Por lá, entre os dias 25 e 29 de setembro (quarta a domingo), das 17h às 21h, acontecem atividades como exposição de fotos e o projeto Chef por um dia, reunindo chefs profissionais e entusiastas em um ambiente projetado pela arquiteta Renata Millem. Para se apresentar no espaço, que também receberá convidados, é preciso fazer inscrição prévia através do site do festival.



Preços fixos

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos, na porção Petit (até 200 gramas). Entradas e petiscos custam R$ 34; pratos principais e sanduíches, R$ 39; e sobremesas, R$ 24.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com os dias e horários de funcionamento das casas. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos poderá ser baixada no celular através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

“O Sal da Terra”

A inspiração para a décima edição do Festival Sabores de Cabo Frio vem do “ouro branco”, como o sal chegou a ser chamado na região que se desenvolveu economicamente a partir da extração do produto. A cultura do sal na Costa do Sol do Rio de Janeiro começou ainda no período colonial, ganhando força a partir da segunda metade do século 19. A primeira grande salina brasileira foi instalada em Cabo Frio, em 1828, por Luiz Lindemberg, um adido militar alemão, após receber de Dom Pedro I a concessão de terras às margens da Lagoa de Araruama. No início do século 20 chegaram os salineiros portugueses, impulsionando o surgimento de diversas salinas na região, dando início à produção artesanal de sal no Brasil.

No início dos anos 1940 foi inaugurada a Refinaria Sal Cisne, com uma grande tecnologia industrial para a época, com refino e embalagem do produto. Hoje, 70 anos depois, a Sal Cisne produz 20 mil toneladas de sal por mês, empregando cerca de 500 funcionários da região. A marca é conhecida e reconhecida como referência em sal no mercado brasileiro e também nos países para onde o produto é exportado.

O tema da edição comemorativa ganhou uma versão estilosa, que está presente em várias receitas exclusivas do festival: a salicórnia, uma erva que nasce no sal e vem sendo usada por chefs renomados no Brasil. Ela também e conhecida como sal verde ou aspargo do mar. A plantinha marca presença nas receitas dos pratos com peixes criados pelos restaurantes José, que traz “Raiz do Oceano” (peixe grelhado, legumes tostados, creme de tucupi e salicórnia); Mar, com “Filé Salineiro” (filé de peixe com crosta de tapioca e aroeira, purê de batata defumada com geleia de pitanga e salicórnia) e Rita D’Cássia Gastronomia, com “Gecay”

(filé de peixe, corado em sal de aroeira líquida, purê de abóbora cabotiá, tartar de legumes com salicórnia). O sal verde está também no sanduba do Sem Frescura Burger, o “Saliburguer” (burger, ketchup de mirtilo, salicórnia, queijo prato especial e maionese da casa).

Melhor Temporada

A proposta do Sabores, desde a primeira edição, é apresentar a cidade durante a Melhor Temporada, fora do verão. E, desta forma, divulgar a qualidade e a variedade da gastronomia de Cabo Frio, assim como seus bons serviços. O evento é, ainda, uma oportunidade para moradores da cidade e região explorarem a oferta gastronômica local e experimentarem novos sabores.

O festival se consolidou como um dos principais produtos turísticos do interior do estado. “O Sabores já se tornou tradição e faz parte do calendário de eventos da cidade e da Costa do Sol”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention Bureau, um dos realizadores do evento.

O Festival Sabores de Cabo Frio é uma realização do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau e Tropic Produções, que também é a empresa produtora do evento. O Sabores conta com o patrocínio do Sebrae, Prolagos, Sal Cisne, Gotrix Mobilidade Urbana e Ford Automotive, além do apoio do Conselho Municipal de Turismo, Condetur Costa do Sol, Federação dos Convention & Visitors Bureau RJ, Luta pelo Comércio, Associação de Hotéis de Cabo Frio, Mulheres de Negócios, Instituto Ser, Rua dos Biquínis, Shopping Park Lagos, Vilarejo e Nação Têxtil Cabo Frio.

10° Festival Gastronômico Sabores de Cabo Frio

06 de setembro a 06 de outubro de 2024

www.saboresdecabofrio.com.br

Instagram: @saboresdecabofrio

Facebook: /saboresdecabofrio

Preços fixos:

Entradas e Petiscos: R$ 34

Pratos principais e Sanduíches: R$ 39

Sobremesas: R$ 24

Pratos do 10°Festival Sabores de Cabo Frio 2024

Altto Sushi

Salmão Tairu

Tairu (telha) de salmão defumado na flor de sal, raspas de limão e azeite refrescante com ovas black.

Ancho e Faca

Pinchos Parrilleros

Base de tortilla espanhola, pimentão, cubo de short rib e cebola, acompanha chimichurri da casa e 3 sais (sal grosso tradicional, sal do Ancho e sal de malbec).

Andressa Aguiar Confeitaria

Fatia Ruby

Fatia de massa de baunilha, composta por ganache de chocolate belga ruby, com toque de champanhe rosé; brigadeiro de pistache e trufado de brigadeiro branco com coulis de framboesa.

Arcos do Canal

Do Tempo ao Templo

Filé curado na cachaça e rapadura, molho de cachaça, vinho e mel com risoto de palmito e hortelã.

Aroma da Passagem

Batata Salt

Mini batatas recheadas com creme de queijo, ervas e bacon crocante, gratinado com parmesão.

Bamba

Bendito Suíno

Sanduíche de pernil com parmesão gratinado, torresmo e geleia de abacaxi com pimenta.

Blu Sports Fun Food

Canção do Sal

Rosbife de bife costela Angus, com espuma de parmesão, geleia de maracujá com especiarias, tempura de camarão e lâminas de pão de fermentação natural. Finalizado com flor de sal defumada.

Bom Apetite Restaurante

À Namoradeira

Namorado na banana-da-terra, com farofa de castanhas ao molho de ervas.

Borogodó Nordestino

Mignon de Sol e de Sal

Medalhão de mignon de sol com duo de banana-da-terra com batata baroa, molho de rapadura e aceto balsâmico com ervas e alho, palha de macaxeira finalizado com flor de sal.

Boteco Seu Osmar

Risoto de Rabada

Arroz arbóreo, rabada, alho poró, pimenta dedo de moça e pimenta calabresa, na preparação do prato vinho tinto.

Brasileiríssimo

Gnocchi Terra Mar

Gnocchi com camarão ao molho de chandon com mostarda dijon.

Brigaderia da Vovó

Bolo Festivo

Massa de baunilha recheada de brigadeiro de caramelo com toque de flor de sal e nuts crocantes e um segundo recheio de chocolate trufado coberto com chantilly artesanal de doce de leite.

Café Sementes

Sementes do Sertão

Sanduíche de carne de sol curada no sal, com banana-da-terra grelhada, maionese de pimentão defumado, alface americana e queijo muçarela.

Chef Mingolo

Piadinas

Sanduíches com massa de longa fermentação de 24h, recheado com salmão gravlax, cream chesse e geleia de pimenta. E outro de abobrinha com paprica doce, curry, gorgonzola cremoso e sal de hortelã.

Colorado Sports Bar

Camarão Crocante

Sanduíche de camarão empanado, muçarela, cream cheese, molho tártaro, salsa e cebolinha. Acompanha batatas chips e salada de folhas.

Constantino Hamburgueria

Poti Caiçara

Crispy de camarão ao molho tártaro da casa, acompanhado de alface americana e finalizado com picles de abacaxi num pão de forma de fermentação natural.

Copinho Bar

Buraco Quente Metido à Besta

Sanduíche de carne moída (peito bovino e bacon) ao molho gorgonzola da casa. Acompanha tremoços, cebolinha e mix de azeitonas.

Delírio's Restaurante

O Sagrado

Filé de peixe envolto com bacon, nhoque de espinafre ao molho branco, toque de flor de sal e aroeira.

Dom Gastronomia

Dom de Terra

Carne de Sol com farofa de cuscuz, banana-da-terra e queijo coalho.

Duck Rock Pub

Tropicália

Risotto de açafrão com camarões salteados no azeite e abacaxi grelhado.

Escritório

Sabores Salinos

Picanha na crosta de sal e especiarias, acompanhado de fettuccine artesanal ao chimichurri.

Faella Bistrô

Trajetória

Risoto de queijo coalho, tomate confit caramelizado, torre de costela bovina desfiada finalizada com cebola crispy crocante servido em pão italiano.

Farol do Forte

Elementos da Terra

Costelinha suína maturada, acompanha ketchup de goiabada artesanal feita na casa e batata frita defumada feita com sal grosso da salina, páprica defumada, parmesão, salsa fresca e especiarias.

Finestra

Gemas de Abóbora

Raviolis de abóbora, carne seca e burrata, no creme de açafrão.

Forneria Faturini

Pizza de Zucca

Pizza com creme de abóbora, carne seca, muçarela de búfala, gorgonzola finalizado com sal rosa, coentro e azeite.

Forno D’oro

Barca D’oro Selvaggio

Massa de pizza recheada em formato de barca, molho de tomate, muçarela, carne seca desfiada, cebola, catupiry finalizado com pimentão e salsinha.

Garota Beer

Garota Flor de Sal

Filé de truta grelhada com molho de vinho branco, purê e chips de banana-da-terra.

Giulietta Gelato

Beijo Eletrizante

Gelato de frutas vermelhas com flocos de chocolate salgado e duas caldas, uma de chocolate branco e outra de cacau amanteigado, acompanha casquinhas tradicionais da casa.

Gunther Hamburgueria

Nobreza Marinha

Hambúrguer de 180g, camarão envolto em bacon e molho de origem finlandesa.

Inverno D’Italia

Sanduíche De Cássia

Pão de longa fermentação com muçarela maçaricada, tiras de bacon, linguiça artesanal selecionada, molho agridoce de mostarda e mel com vinagrete de picles.

José Bakery

Doce Caminho

Bolo cremoso de aipim, amendoim caramelizado, sorvete de coco, caramelo toffee, pimenta e flor de sal.

José Restaurante

Raiz do Oceano

Peixe grelhado, legumes tostados, creme de tucupi e salicórnia.

La Pastaria

Mignon Gecay

Filé mignon na mostarda e vinho tinto, molho rosso, azeitona, creme de gorgonzola e muçarela com a nossa tradicional massa chiferi e uma camada de queijo maçaricado, pimenta rosa fresca e um toque da flor de sal.

Limoeiro Bar e Quitutes

O Mar Evaporou pra dar Sabor

Carne de sol de copa lombo suíno com especiarias, acompanhado de limão e farofa de cebola crocante.

Lino Café

Pausa que Frutifica

Choux craquelin recheada com geleia de amora, lemon curd e ganache montée de limão galego, finalizada com a ganache de limão galego e caviar de amora.

Mama Beach – Pier Beach

Terra Tropical

Linguiça mineira, abacaxi, coentro, tomatinhos, azeitona e alho-poró.

Mangia Que Cresce Pizzeria

Pizza ala Ventaglio

Massa de longa fermentação aberta como sanduíche, recheada com muçarela, tomate confitado, burrata de búfala, pesto de rúcula, presunto cru finalizada com azeite de aliche e flor de sal.

Mar. Restaurante

Filé Salineiro

Filé de peixe com crosta de tapioca e aroeira, purê de batata defumada com geleia de pitanga e salicórnia.

Mará Cozinha Memorável

Encanto em Mil Camadas

Lasanha mil folhas com costela suína e goiabada, creme de queijo finalizado com flor de sal defumado.

Nevada Doçaria

Bella Aurora

Torta de pistache com geleia de framboesa e brigadeiro branco.

Massa Nova

Pizza Secreta de Gecay

Pizza secreta recheada com molho caseiro, provolone, pepperoni, cebola roxa, pera, gorgonzola, nozes, sálvia, geleia de pimenta, pimenta rosa, azeitona preta, parmesão e muçarela.

Nova Onda

Sambamba

Carne seca ao molho da casa, banana-da-terra com aligot de mandioca e couve.

O Pescador

Delícias do Manel

Lagostim salteado na manteiga de especiarias, acompanhado de risoto de limão siciliano.

Office Café

Brisa Salina

Entremet de pistache e maracujá, base de massa sablée, servido com espuma levemente salina.

Outros 500

Paella a lá 500

Paella de frutos do mar com bacalhau e farofa crocante de banana-da-terra.

Paelo

The Moon

Rabada glaceada na parrilla, finalizada com aioli de agrião no pão da casa.

Palermo Pastifício

Frango a Brasileiríssimo

Arroz de açafrão, panqueca de manjericão com sour cream e tomate seco, drumet crocante e farofa com crispy de cebola.

Pão do Edu

Mel e Sal

Pão rústico de nozes, gorgonzola e mel salé.

Paradiso Del Sol

Salmão Sal e Sol

Medalhão de salmão com crosta de ervas frescas e sal grosso, camarões grelhados, mousseline de batata com especiarias, legumes confitados, molho de camarão e azeite de coentro.

Pastel do Chopp

Camarão Tropical

Camarão em massa crocante com chutney fresco de manga e flor de sal.

Pelicano Restaurante

Oásis da Terra

Purê de banana-da-terra, pesca do dia grelhado, chips de batata doce roxa, molho de amêndoas e flor de sal.

Quasar

Caramel Salé

Brownie gourmet com caramelo salgado, ganache de chocolate meio amargo e um toque de Flor de sal.

Restaurante Âncora

Terra Mar

Purê de banana-da-terra com filé de linguado grelhado coberto por tomates confit sobre uma trilha de farofa panko com alho poró finalizado com aroeira e broto de rúcula.

Rita D’Cássia Gastronomia

Gecay

Filé de peixe, corado em sal de aroeira líquida, purê de abóbora cabotiá, tartar de legumes com salicórnia.

Sabor e Arte

Lasagne d'oro

Lasanha artesanal tostada, recheada de bolonhesa de linguiça toscana, coberta por molho funghi e parmesão gratinado.

Sem Frescura Burger

Saliburguer

Burger de 150g, ketchup de mirtilo, salicórnia, queijo prato especial e maionese da casa.

Showrasquinho Gourmet

Cupim Caiçara

Cubos de cupim assado ao molho roti, purê de aipim com queijo coalho e farofa de torresmo da casa.

The Place

Sol e Sal

Blend de salmão curtido no sal da região, acompanhado de cream cheese especial e geleia artesanal de pimenta no pão de gergelim.

The Waffle Studio

Perí e Ceci

Waffle de chocolate saborizado com laranja, sorvete de caramelo salgado, crocante de noz pecan com especiarias e calda de caramelo salgado.

Tio Feu Bar

Salpicão do Feu

Salpicão de carne de porco com maionese de caramelo salgado, arroz de kimchi e batata palha de mandioca.

Tucas Empório Bistrô

Da Terra pro Tucas

Bolinho de banana-da-terra, recheado com carne de sol, nata e aioli de pimenta biquinho.