Policiais localizam menina de 2 anos desaparecida em Araruama

Foi encontrada na manhã desta quarta-feira (14) a menina Pérola Vitória Duarte Lima, de 2 anos, que estava desaparecida em Araruama, na Região dos Lagos, desde a noite de segunda (12). A criança foi localizada por policiais civis em uma área próxima à residência onde ela vive com os pais.

A criança foi localizada com vida, mas seu estado de saúde não foi confirmado. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), no Centro do município. Os agentes da 118ª DP (Araruama), que encontraram a criança, disseram que seguem investigando como a menina foi parar no local onde foi encontrada.

Segundo a família, Pérola foi vista pela última vez na noite de segunda (13), em casa. O portão do imóvel estaria aberto, de acordo com os pais, mas eles não teriam visto a criança deixar a casa. Testemunhas foram ouvidas pela polícia e imagens de câmeras da região estão sendo analisadas pela Delegacia.