Aniversário termina com um morto, duas crianças e três adultos baleados em Cabo Frio

Uma festa de aniversário terminou com um homem morte, duas crianças e três adultos baleados, no último sábado (27), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. As meninas tem 5 e 12 anos; a mais nova era a aniversariante, segundo testemunhas. De acordo com o relato dos convidados, a troca de tiros aconteceu por conta de uma confusão entre dois homens que estavam fora da festa.

Os dois teriam invadido o sítio onde a festa acontecia durante a confusão. Um deles, armado com um rifle, teria saído, retornado com outra arma e efetuado os disparos. O outro envolvido na briga foi baleado, além das crianças e outros dois homens. As menores foram levadas para a UPA Pediátrica de São Pedro da Aldeia, enquanto os adultos foram presos na UPA de Tamoios.

Após a confusão, o acusado pelos disparos teria fugido para uma região de mata e abandonado o rifle no local. A arma foi apreendida pela Polícia Militar e levada para a 126ª DP (Cabo Frio), que registrou a ocorrência. A unidade está investigando o crime e realizando buscas na região para localizar o autor dos disparos.