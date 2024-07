Preso homem envolvido em tentativa de latrocínio contra desembargador do TJRJ

O crime aconteceu em setembro do ano passado - Foto: Divulgação

Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) e da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam um homem, de 27 anos, nesta sexta-feira (19/07), suspeito de uma tentativa de latrocínio contra um desembargador do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. O bandido foi localizado na Região dos Lagos.

O crime aconteceu em setembro do ano passado. Na ocasião, a vítima andava em uma motocicleta quando foi atingida com um tiro na perna por uma dupla de assaltantes, que estava em outra moto. Após um trabalho de inteligência e análise de imagens, os agentes identificaram os suspeitos. Um deles já havia sido preso.

Segundo as investigações, os homens são irmãos e apontados como autores em vários roubos de motocicletas de alta cilindrada na Rodovia Washington Luís.