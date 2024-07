Suspeito de matar mulher encontrada na Praia do Forte é preso

Corpo foi encontrado na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, na manhã de domingo (14) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Corpo foi encontrado na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, na manhã de domingo (14) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O principal suspeito pelo assassinato da mulher encontrada morta na Praia do Forte, em Cabo Frio, no último domingo (14), foi preso por policiais civis da região. A prisão aconteceu na noite da última segunda (15); o acusado era namorado da vítima e teria feito ameaças à família da mulher após o crime, segundo relatos. O caso segue sendo investigado.

A vítima foi identificada como Rosineri Ramos do Carmo, de 47 anos. O corpo foi encontrado abandonado na areia da Praia logo pela manhã de domingo (14), com marcas de estrangulamento e de agressões pelo corpo. Ela foi vista pela última vez na noite de sábado (13), quando saiu de casa para ir a uma festa com o namorado.



Leia também:



➢ Terceiro dia de megaoperação no Rio mira transporte clandestino

➢ Carro que atropelou recém-casado acumula 21 multas vencidas

O namorado de Rosineri foi encontrado circulando no entorno da casa de uma das filhas da vítima. Segundo a família da vítima, ele teria ido ao Instituto Médico Legal (IML) após a morte de Rosineri para proferir ameaças contra parentes da vítima, dizendo às filhas dela que “vão morrer mais dois”.

O suspeito foi preso em flagrante por ameaça por agentes da 126ª DP (Cabo Frio). A Delegacia segue investigando o crime e apurando a participação do namorado na morte da vítima. Rosineri foi sepultada nesta terça (16), em um cemitério no bairro Jardim Esperança, também em Cabro Frio. Ela era natural do Espírito Santo e deixa quatro filhos e netos.