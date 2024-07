Carro que atropelou recém-casado acumula 21 multas vencidas

A BMW que atropelou o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, que havia se casado na noite anterior, e atravessava a Avenida Lúcio Costa, no Recreio, ao lado da esposa no último sábado (13), tem um histórico de dívidas e infrações. O automóvel do influenciador Vitor Belarmino, que está foragido, acumula sete registros de infração entre março de 2022 e maio de 2024, por dirigir acima da velocidade permitida, na contramão, avançar sinal vermelho, dirigir com carteira de motorista vencida e sem licenciamento do veículo.

Com placa de São Paulo, o carro tem mais de R$ 44 mil de IPVA em atraso e 21 multas vencidas, num total de aproximadamente R$ 6 mil, entre novembro de 2020 e maio de 2024, a partir de consulta pública no site do Detran paulista. O veículo está registrado em nome diferente ao do influenciador, suspeito do crime.

Acompanhado de cinco mulheres no momento do atropelamento em que Fábio morreu na hora, Vitor fugiu sem prestar socorro e foi indiciado por homicídio culposo e omissão de socorro pela Polícia Civil. A BMW foi encontrada ainda no fim de semana, na garagem do influenciador, com manchas de vinho e uma taça quebrada em seu interior. O carro estava com o para-brisa quebrado, a frente destruída e com manchas de sangue.



Em nota, a defesa de Vitor, afirmou que ele “não estava alcoolizado e que estava dentro da velocidade permitida”. Disse também que irá provar no inquérito que foi um acidente e que Vitor não teve culpa na morte da vítima, e que ele “chegou a parar o veículo mais à frente, mas não voltou ao local do acidente porque ficou em choque no momento, sem reação, e teve medo de linchamento porque viu que populares começaram a se aglomerar no local”. A defesa, no entanto, não se pronunciou a respeito da situação irregular do carro.