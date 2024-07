Criança de 5 anos tem agulha esquecida no corpo após atendimento em hospital de NIterói

Uma criança de 5 anos teve uma agulha esquecida no corpo após receber atendimento no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, em Niterói, na madrugada do último domingo (7). A família do menino denunciou a negligência médica nas redes sociais.

De acordo com informações da mãe ao portal de notícias G1, o menino estava com febre alta durante a madrugada e foi levado à unidade de saúde por volta das 4h. No local, foi indicada a aplicação de uma medicação injetável. Na manhã do dia seguinte, já em casa, a mãe tirou a calça do menino e encontrou a agulha espetada em uma das nádegas.

"É muita irresponsabilidade. Estamos tomando todas as providências para que não aconteça com mais ninguém. Graças a Deus está tudo bem com ele, foi um susto e tanto", disse a mãe nas redes sociais.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou, por meio de nota, que a direção do Hospital Municipal Getúlio Vargas está investigando o ocorrido e tomará as medidas cabíveis. O órgão também afirmou que o Serviço de Enfermagem recebeu a mãe do menino e se mantém à disposição para mais necessidades.

Além disso, a Secretaria afirmou que "preza por condutas de excelência nos atendimentos e realiza capacitações e atualizações periódicas para os profissionais de saúde".

A família registrou o caso na 76ª DP (Centro de Niterói).