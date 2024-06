Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Araruama

Um homem foi morto a tiros na madrugada de sábado (29), na Rua Melvin Jones, no bairro Mataruna, em Araruama. Outras duas pessoas, um homem de 60 anos e uma mulher de 22, também ficaram feridas no ataque.

As vítimas estavam em um bar quando três homens encapuzados chegaram ao local e começaram a atirar em direção a um homem não identificado que morreu na hora. Outras duas pessoas acabaram feridas. O homem foi baleado no braço e a mulher na perna. Eles foram levados à UPA de Araruama e liberados após atendimento. As vítimas não souberam dizer a motivação do crime.

Leia também:

Passageira com obesidade fica presa em roleta de ônibus por mais de 2 horas

17 anos após crime, Justiça condena homem que matou ex-namorada com tiro na cabeça em igreja de Niterói

A ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruma). A polícia ainda não identificou os autores do crime e nem a motivação do ataque.