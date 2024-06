Passageira com obesidade fica presa em roleta de ônibus por mais de 2 horas

Uma mulher com obesidade ficou presa na roleta de um ônibus da viação Salineira, na noite de sexta-feira (28), em Cabo Frio, mesmo depois de pedir ao motorista para pagar a passagem e entrar pela porta de trás. As informações são do Portal RC24h.

Segundo a publicação, a catraca do ônibus era muito estreita, o que impossibilitou a passagem da mulher. Ela teria pedido para entrar pela porta de trás, mas o motorista se recusou, alegando ordens da empresa.

Leia também:

Festa de São Pedro reúne multidão em Niterói

17 anos após crime, Justiça condena homem que matou ex-namorada com tiro na cabeça em igreja de Niterói

A passageira ficou presa no ônibus, com dor e constrangimento, até que um mecânico da empresa a ajudou a sair. No dia seguinte, segundo familiares, ela precisou ir ao hospital por conta das dores no corpo.



A filha da passageira, contou ao portal, que a mãe já passou por situação similar anteriormente por falta de acessibilidade nos ônibus da Salineira.

A empresa lamentou o ocorrido e disse que todos os motoristas são treinados para permitir o embarque pela porta traseira em casos de necessidade.

“O Grupo Salineira lamenta o ocorrido e esclarece que todos os motoristas são treinados e orientados a permitir o embarque pela porta traseira desde que haja uma impossibilidade de embarque habitual comunicada pelo cliente. A empresa informa que foi oferecido todo o suporte necessário para a cliente durante a dinâmica da ocorrência, entretanto, a passageira não aceitou o encaminhamento ao hospital mais próximo. A Salineira reforça que repudia qualquer forma de constrangimento ou preconceito”