Festa de São Pedro reúne multidão em Niterói

Moradores de Niterói, turistas e muitos fiéis acompanharam, no último sábado (29), a tradicional celebração do dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, em Jurujuba, na zona sul de Niterói.

Após a missa campal, aconteceu a tradicional procissão marítima pela Baía da Guanabara, com percurso até a Fortaleza de Santa Cruz, que este ano contou com cerca de 80 embarcações, entre barcos, jet-skis e canoas havaianas.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve no local participando da celebração. A festa continua neste domingo (30), com barraquinhas de comidas típicas, roda de samba e shows musicais.



“Viemos aqui para prestigiar esta festa que tem um significado muito grande para este bairro e para toda a cidade. São vários eventos em homenagem a São Pedro, e nós que temos uma vida ligada ao mar, temos também a lembrança de a vida inteira assistir essa procissão. É uma festa muito bonita”, disse o prefeito Axel Grael.

A procissão marítima, com o barco de São Pedro seguindo à frente, acontece há 103 anos. Pela primeira vez, um arcebispo acompanhou a Procissão Marítima de São Pedro de Jurujuba, o Bispo Auxiliar Dom Geraldo de Paula Souza.

Os festejos começaram na madrugada com a Alvorada ao Santo, conhecido por ter as chaves do céu. A festa de São Pedro é realizada pela Capela de São Pedro de Jurujuba, apoiada pela Colônia de Pescadores do bairro, com várias atividades como Missas, Procissões, shows e barracas com comidas típicas e apresentação de quadrilha.

Serviço:

Festa de São Pedro

Data: 30 de junho

Horários:

10h – Missa Solene

11h – Moto Procissão com Falcão Peregrino e Amigos com saída da Boa Viagem indo até Jurujuba

12h – DJ durante o “Almoço do Pedrão”, barraquinhas e show de rock

16h – Roda de Samba e outros shows musicais