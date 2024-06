Arraiá do Bloco Não tem Água na Moringa acontece neste sábado( 29), em Búzios

Arraiá do Bloco Não tem Água na Moringa anima a cidade de Búzios - Foto: Divulgação

Arraiá do Bloco Não tem Água na Moringa anima a cidade de Búzios - Foto: Divulgação

Separe a camisa xadrez e o chapéu de palha porque a festa junina mais arretada de Búzios está chegando! O Arraiá do Bloco Não tem Água na Moringa acontece neste sábado, 29 de junho, dia de São Pedro. O arrasta-pé gratuito começa às 16h, no Circolo Social, no Centro de Búzios.

Entre as atrações, decoração colorida e temática, brincadeiras tradicionais de festas juninas, comidinhas típicas como caldos, cachorro-quente, churrasquinho e muito doces, além de DJ Sapucaia. E, claro, quadrilha, Bumba Meu Boi Moringa e apresentação da fanfarra carnavalesca, com muito xote e baião, além de samba, axé e surpresas!

Leia também:

Suspeitos de incendiar ônibus em Maricá são detidos em operação conjunta da Polícia Civil e Militar

Cantora interrompe show por causa de um "peido" na plateia; Veja o vídeo!

Para evitar excesso de descartáveis, a organização sugere que o público leve seu próprio copo reutilizável – ou compre os exclusivos do bloco, que estarão à venda por R$ 5.



Não Tem Água Na Moringa

Fundado em 2018, o Não Tem Água Na Moringa é uma fanfarra e bloco de Carnaval de Armação dos Búzios que, desde sua fundação, anima eventos e outras festividades no balneário, com o objetivo de manter o Carnaval o ano todo na cidade.

O grupo começou como uma reunião de amigos e se consolidou, mantendo a espontaneidade e energia que arrasta moradores e visitantes com marchinhas, versões de canções consagradas da MPB em ritmo de funk, xote, baião, ijexá e samba, tudo carnavalizado e em formação instrumental de percussão e sopro.

Serviço: Arraiá do Bloco Não Tem Água na Moringa 2024

Evento gratuito - Contribuição voluntária via pix durante a festa

Dia: 29 de junho de 3024 - sábado

Hora: a partir das 16h

Local: Circolo Social – Estrada da Usina Velha, 179 – Centro (em frente à Lagoa da Usina) - Búzios

Atrações: Fanfarra Não Tem Água na Moringa, Bumba Meu Boi Moringa, DJ Sapucaia, Quadrilha, Comidas Típicas e Brincadeiras Tradicionais de Festas Juninas

Leve seu copo!