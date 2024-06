Cantora interrompe show por causa de um "peido" na plateia; Veja o vídeo!

Surpreendida com a situação, Michele não conteve a risada e comentou o ocorrido com bom humor - Foto: Divulgação

A cantora Michele Andrade protagonizou um momento inusitado durante um show em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no último São João. A artista precisou interromper a apresentação após notar uma movimentação estranha na plateia. Segundo o público, o motivo da comoção foi um "peido" que exalou um odor forte e desagradável.

Um vídeo do momento foi publicado no domingo, 23, pela própria cantora. Nas imagens, ela olha para o público e tenta entender o que está acontecendo: “Como é macho?”

Surpreendida com a situação, Michele não conteve a risada e comentou o ocorrido com bom humor.

“Como é a bagunça aí na frente? Eu pensei que era uma briga, mas soltaram um 'peido' aí foi? É sério?”, pergunta, chocada. Os fãs confirmam, e ela concorda. “Tá pôdi (sic.) mesmo, viu? Chegou aqui. Carniça, mano. Pode jogar o t*ba fora, viu, que tá podre”.

O vídeo do momento rapidamente viralizou na internet e rendeu muitos memes e comentários divertidos dos internautas.

Apesar do imprevisto, Michele levou tudo na esportiva e a plateia também se divertiu com a situação.