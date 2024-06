Acidente na Via Lagos deixa oito feridos em Rio Bonito

Na manhã desta quinta-feira (13), um grave acidente na RJ-124, a Via Lagos, em Rio Bonito, deixou oito pessoas feridas. O incidente ocorreu quando um caminhão carregado com telhas tombou, pegou fogo e atingiu dois carros de passeio.



De acordo com a CCR, concessionária responsável pela via, das oito vítimas, cinco ficaram feridas sem gravidade e três, que inspiram cuidados. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para hospitais da região.

O acidente foi no sentido Região dos Lagos e as duas faixas sentido Rio precisam ser interditadas. A CCR informou que por volta de 9h, o fluxo sentido Rio foi liberado parcialmente.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.