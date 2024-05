PM encontra mais de quatro mil pedras de crack enterradas em praia de Cabo Frio

Policiais militares encontraram 4.860 pedras de crack enterradas em dunas de areia, próxima a Favela do Lixo, em Cabo Frio, na última quinta-feira (16).

Após a denúncia de que criminosos estavam escondendo as drogas na região, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (GAT), realizaram uma busca nas dunas, encontrando as drogas dentro de sacos de lixo.

Com a chegada dos agentes, os criminosos fugiram do local e as drogas foram encaminhadas para a 126ª Delegacia de Cabo Frio.