Homem é morto a tiros e tem casa incendiada em Cabo Frio

Um homem de 41 anos foi morto a tiros e teve o corpo carbonizado na madrugada desta quarta-feira (15) em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Após os disparos, o grupo de criminosos acusado pelo crime teria ateado fogo no imóvel, que fica em um condomínio do "Minha Casa, Minha Vida" no bairro Jardim Esperança. A companheira e os filhos da vítima conseguiram escapar do incêndio.

Segundo relatos de testemunhas, o grupo cortou a energia elétrica da casa antes da execução. A vítima estaria dormindo com a família no momento. Quando o homem saiu do quarto para ver o que tinha acontecido, foi atingido pelos disparos. A esposa e os filhos dele pularam de uma janela para pedir socorro, de acordo com os relatos.

O grupo de criminosos também incendiou o automóvel da vítima antes de fugir do local, conforme narram os relatos. O incêndio foi contido por vizinhos e o homem já estava morto quando os policiais chegaram, de acordo com a corporação.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A 126ª DP (Cabo Frio) está investigando o crime e tentando descobrir a autoria dos disparos.