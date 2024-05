Idosa é morta incendiada em Saquarema, na Região dos Lagos

Uma mulher, de 68 anos, teve o corpo carbonizado dentro de seu imóvel em um sítio no bairro Jardim, em Saquarema, na Região dos Lagos, no último final de semana. Um homem de 25 anos, que trabalhava como caseiro do espaço foi preso pelo crime.

Uma discussão por conta de uma rescisão teria motivado o homicídio, que aconteceu na noite do sábado (27). Segundo relatos, o suspeito teria deixado o cargo de caseiro após conseguir um emprego na cozinha de um hospital. Ele teria voltado ao imóvel da vítima para discutir sobre uma dívida de rescisão.

Durante a discussão, o jovem amarrou a idosa em uma cadeira e cortou sua garganta, conforme apontam as investigações. Em seguida, o corpo foi incendiado e abandonado no local. A 124ª DP (Saquarema) iniciou as buscas pelo suspeito ainda no fim de semana.

O jovem só foi encontrado nesta segunda (29), no bairro Raia. Uma carabina e uma televisão foram apreendidos em sua residência. Alvo de um mandado de prisão, ele foi capturado e levado para a Delegacia da cidade.