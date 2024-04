Maricá comemora Dia do Trabalhador com serviços e atividades gratuitas no Centro

A Prefeitura de Maricá promove na quarta-feira (1º de maio) uma grande festa para comemorar o Dia do Trabalhador, com a oferta de diversos serviços de saúde, esporte, cultura e beleza gratuitos para a população, além de oportunidades de cursos e empregos, das 9h às 13h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

A Secretaria de Trabalho organizou um balcão de empregos com oportunidades junto ao Sine (Sistema Nacional do Emprego), além de inscrições em cursos de qualificação profissional do Qualifica Maricá, promovidos em parceria com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). No local, também estarão montadas tendas para outros atendimentos e serviços das secretarias de Defesa do Consumidor, Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, de Mulheres, Políticas Inclusivas, Assistência Social e de Saúde.

Leia também:

➢ Candidatos já podem dar entrada no pedido de isenção, cota e ação afirmativa do Vestibular Cederj 2024.2

➢ DD pede informações sobre líder de quadrilha que aplica golpes bancários em idosos

A população poderá receber as vacinas da gripe, antitetânica e hepatite B, aferir a pressão arterial, fazer teste de glicose, além de utilizar os serviços de saúde bucal, com higiene oral, aplicação de flúor e orientações sobre escovação adequada.

Quem for à praça poderá participar ainda do aulão de zumba, da Secretaria de Esporte; assistir à apresentação de dança do ventre do grupo de idosos da Casa da Terceira Idade; e receber doação de mudas e de bananas desidratadas, além de assistir a shows com Tatudoemcasa e Banda Cult. Também estarão disponíveis corte de cabelo, manicure e design de sobrancelhas gratuitos oferecidos pelo Instituto Embelleze.

“Maricá celebra essa data com oferta de serviços municipais e lazer às famílias na praça central, uma justa homenagem aos nossos trabalhadores e trabalhadoras com muita diversão para todos”, afirma Alessandro Coutinho, secretário de Trabalho.

Serviço

Festa do Trabalhador e da Trabalhadora

Data: Quarta-feira (01/05)

Horário: 9h às 13h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel – Rua Domício da Gama, Centro

Programação

9h30 – Apresentação de dança do ventre (alunos da Casa da Terceira Idade)

10h30 – Aulão de zumba aberto para todos

11h – Show com Tatudoemcasa

13h – Banda Cult

Políticas Inclusivas

Orientação jurídica e psicológica

Saúde

Vacinas antitetânica, hepatite B e Influenza (gripe)

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

Distribuição de mudas e de bananas desidratadas

Defesa do Consumidor

Serviços jurídicos e de registro

Assistência Social

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS

Centro de Atendimento Integral à Família - CAIF

Manicure

Mulheres

Informações sobre serviços da secretaria

Sanemar

Brinquedos lúdicos

Espaço para TV

Trabalho

Balcão de empregos do Sine

Inscrições em cursos do Qualifica Maricá, realizado em parceria com o ICTIM

Embelleze

Barbeiro

Sobrancelhas

Cabelereiro

Fundação Leão XIII

Gratuidade e informações