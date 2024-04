GAECO/MPRJ obtém condenação de 37 anos para 'Cadu Playboy' por homicídio em Cabo Frio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio, obteve a condenação de Carlos Eduardo Rocha Freire Barboza, conhecido como Cadu Playboy, a 37 anos, dois meses e 14 dias de prisão, pelos crimes de homicídio consumado duplamente qualificado de Herald Peterson Siqueira, bem como de mais duas tentativas de homicídio duplamente qualificado. A decisão do conselho de jurados perante a 2ª Vara Criminal de Cabo Frio foi proferida na madrugada dessa quinta-feira (25).

De acordo com a denúncia do MPRJ, o crime ocorreu no dia 05 de maio de 2014, no bairro Pomar, Jacaré, Cabo Frio, durante disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas local. Na época, Cadu Playboy figurava como a principal liderança do tráfico de drogas na Região dos Lagos. O réu participou da audiência por videoconferência em uma unidade prisional em Mato Grosso, onde está preso.

O conselho de jurados acolheu integralmente os pedidos do MPRJ ao entender que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que foi cometido “como forma de demonstração de força e poder perante facção criminosa rival, em razão de disputa pelo controle de drogas na localidade do Jacaré e adjacências”.

Reconheceu ainda que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas e não puderam se defender em razão da aproximação repentina do carro de onde partiram os disparos.

Relembre o caso

Cadu foi preso pela primeira vez em novembro de 2014, apontado como chefe do tráfico em Cabo Frio. O seu pai, Francisco Eduardo Freire Barbosa, conhecido como "Chico da Ecatur", foi preso em janeiro de 2015, época em que era presidente da Empresa Cabista de Desenvolvimento Urbano e Turismo (Ecatur), autarquia responsável pelo serviço de limpeza pública em Arraial do Cabo. Em 22 de junho de 2016, Cadu Playboy foi transferido para um presídio federal de segurança máxima no Paraná.

Leia também:

➢ Disque Denúncia lança 6ª edição da campanha contra roubo em dutos de combustíveis

➢ Morador de rua é detido suspeito de incêndio em carros na Praia de Icaraí, em Niterói