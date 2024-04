Combate ao aedes: Prefeitura planeja mutirões para a próxima semana

A Prefeitura de Macaé vem intensificando as atividades visando o controle do mosquito Aedes aegypti - Foto: Reprodução - Prefeitura de Macaé

A Prefeitura de Macaé vem intensificando as atividades visando o controle do mosquito Aedes aegypti - Foto: Reprodução - Prefeitura de Macaé

A Prefeitura de Macaé, por meio da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas), da Secretaria Municipal de Saúde, vem intensificando as atividades visando o controle do mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue, zika e chikungunya). Entre os dias 24 e 26 serão realizados mutirões, pulverização com carro fumacê, ações de educação em saúde e capacitação dos agentes de endemias.

Além das visitas domiciliares rotineiras, na quarta-feira (24), serão realizados mutirões em três bairros; Aroeira, Barra de Macaé e Córrego do Ouro. Os agentes de endemias irão percorrer os imóveis residenciais e comerciais, verificando caixas d 'água, cisternas, pratinhos de plantas e demais depósitos que possam acumular água. Na oportunidade também será realizado o tratamento químico e mecânico, além da orientação sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito.

Leia também

A geração Z e a nova forma de se relacionar: NATO

Briga entre Davi, Mani e Raquel antes do BBB é motivada por ganância e ciúmes; entenda

Ainda durante a semana, será feita a pulverização com o carro fumacê e vistorias em pontos estratégicos como borracharias, canteiros de obras, cemitérios, empresas e órgãos públicos. O trabalho de pulverização com carro fumacê acontece sempre às 5h e 18h. A ação acontecerá na quarta-feira (24) na Barra de Macaé e Lagomar; na quinta-feira (25) na Aroeira e Lagomar, já na sexta-feira (26), Lagomar e Engenho da Praia.



O trabalho de prevenção e controle das arboviroses segue com ações de Educação em Saúde. Na quarta-feira (24), a Tenda Informativa da Cevas será montada nos bairros Aroeira, na Praça do Jardim Santo Antônio (próximo ao campo sintético) e na Barra de Macaé, na Praça dos Navegantes. Os agentes irão orientar os moradores sobre as doenças transmitidas pelo Aedes, distribuirão folhetos sobre a importância da vistoria semanal nas residências para evitar a proliferação do mosquito, como também o registro de reclamações.

Capacitação

Nos dias 25 e 26, os agentes de endemias estarão participando de um curso de Atualização de uso de novo larvicida para o combate ao Aedes aegypti. O treinamento será ministrado no auditório da do Hospital São João Batista, a partir das 8h30. A capacitação prepara os profissionais para o uso do novo larvicida que começará a ser aplicado no mês de maio.

Solicitações e denúncias

Para solicitações e denúncias, a população pode entrar em contato com a Coordenadoria Especial de Vigilância em Saúde, que funciona à Rua Vereador Manoel Braga nº 425, Centro de Macaé, ou através do email cevas@macae.rj.gov.br ou, ainda, através do Disque Dengue, com ligação gratuita: 0800-022-6461 e o WhatsApp Aedes (22) 2772-6461.