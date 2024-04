Briga entre Davi, Mani e Raquel antes do BBB é motivada por ganância e ciúmes; entenda

A briga entre Mani e a família do baiano, Davi Brito, começou muito antes do rapaz participar do reality show da Globo. - Foto: Reprodução

A briga entre Mani e a família do baiano, Davi Brito, começou muito antes do rapaz participar do reality show da Globo. - Foto: Reprodução

A briga entre Mani e a família do baiano, Davi Brito, começou muito antes de o rapaz participar do reality show da Globo. Mas a disputa por dinheiro, intriga e ciúmes agravaram a situação, resultando em conflitos, cobrança de dívidas e uma ameaça de processo.

O casal se conheceu na época que Davi servia ao Exército, e prestava serviço no Hospital Geral de Salvador. O rapaz era cliente da barraquinha de lanches da Mani, que ficava em frente ao hospital. Para complementar a renda e ajudar nas contas de casa, o campeão do BBB fazia bicos como motorista de aplicativo com um carro alugado.

O romance teve início quando Mani se aproximou do jovem, e com o avanço da paquera, a comerciante convidou Davi para morar com ela no bairro de Brotas, usando o argumento que era mais perto do local de trabalho, assim o rapaz saiu de Cajazeiras da casa da mãe, onde morava com as irmãs.

Davi e Raquel, irmã | Foto: Divulgação - Metrópoles

De acordo com um parente de Davi, a família aceitou a situação, mas não estavam de acordo com decisões tomadas no relacionamento, “De uma noite para o dia, Davi deixou a família para morar com uma mulher 20 anos mais velha. Isso já foi meio complicado, mas engoliram.”



Mesmo morando com sua companheira, ele continuou auxiliando a casa da família. Mas uma atitude do rapaz teria deixado a irmã Raquel Brito revoltada, “Quando ele saiu do Exécito, ele recebeu um dinheirinho, cerca de R$10 mil, que ele ia dar entrada num carro para não precisar pagar mais diária. Só que ele pegou o dinheiro e deu para a Mani reformar a barraca de lanche. Pronto, a irmã ficou revoltada.”

A relação de Mani com a família de Davi nem sempre foi boa. Segundo uma fonte próxima do núcleo familiar, durante 1 ano e meio de namoro, só houve no máximo três encontros. Entretanto, a vendedora de lanches sempre manteve uma boa relação com Demerval Brito, pai de Davi.

A situação, que já não era boa, piorou com a entrada de Davi no BBB, pois o motorista de aplicativo pediu à irmã que não entregasse as contas das redes sociais para a namorada.

De acordo com outra fonte próxima à família, com a exposição da cunhada e sogra, Mani procurou a família querendo que elas quitassem uma dívida de Davi, “Ela disse que já que elas estavam aparecendo em programas, que deviam estar ganhando algo e mandou uma fatura de cartão de crédito de uns R$3 mil, que ela disse que era do Davi”.

Em contrapartida, Raquel proibiu que a cunhada publicasse qualquer coisa nas redes sociais, que na época já tinha milhares de seguidores, citando o nome do Davi no “BBB24”.

A situação piorou com a ameaça da irmã do campeão em processar Mani. Tentando “colocar panos quentes” Demerval sugeriu à filha entregar as contas e o plano de mídia para a empresa de Fritz Paixão, que já cuidava da de Mani. A solução foi negada por Raquel.

Em resposta a essa disputa por atenção, Raquel deixava claro que quando Davi saísse do programa iria contar tudo que aconteceu e como Mani havia se aproveitado da situação.

Quando o grande dia chegou (18), Mani e Davi tiveram uma conversa bem complicada, em um hotel, mas combinaram de conversar com mais calma depois. O que estava acertado entre eles e a Globo era que o casal estivesse juntos no programa de sábado, “É de casa”, o que não aconteceu e levantou rumores sobre o fim do relacionamento, que foi confirmada horas depois pela própria Mani em suas redes sociais.