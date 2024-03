Foragida há 18 anos por matar marido é presa em Búzios

Uma mulher foragida pela morte do seu próprio companheiro foi encontrada e presa por agentes da Polícia Federal em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. A prisão aconteceu nesta quarta (27); Glória Regina Trajano de Oliveira estava foragida há 18 anos.

O crime aconteceu em 2001. Segundo as denúncias, Glória contratou um atirador para assassinar seu marido, morto com um tiro na cabeça. O segura de vida da vítima teria motivado o crime, apontam as investigações. Alguns anos após a morte, ela foi condenada a 12 anos de prisão por homicídio qualificado.

Apesar disso, ela fugiu na época da sentença e estava foragida desde então. Nesta semana, agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro conseguiram encontrar o paradeiro da mulher, que foi detida em ação com apoio de policiais civis e militares. Ela foi levada para a 126ª DP (Cabo Frio); de lá, deve ser encaminhada para uma unidade do sistema prisional.