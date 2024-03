Polícia prende homem que atraía mulheres por meio de aplicativos de relacionamento e aplicava golpes

O autor se relacionava com as vítimas para conquistar confiança e pedir altas quantias em dinheiro como empréstimo - Foto: Divulgação

Policiais civis da 34ª DP (Bangu) prenderam, nesta sexta-feira (23/03), um homem que aplicava golpes em mulheres que conhecia por meio aplicativos de relacionamento. Segundo as equipes, ele é acusado de ter causado prejuízos que já somam cerca de R$ 1,6 milhão.

O autor se relacionava com as vítimas para conquistar confiança e pedir altas quantias em dinheiro como empréstimo. Ele se apresentava com diferentes sobrenomes e fingia ser empresário de sucesso ou produtor musical, entre outras farsas, para impressionar as mulheres.

Os agentes se passaram por vítimas e marcaram um encontro com o autor em um restaurante em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital. Ao chegar no local, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido pelos policiais civis à delegacia. Além de estelionato, ele é acusado de agressão moral e física por uma das vítimas.