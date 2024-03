Homem morre após ser atingido por raio em praia de Arraial do Cabo

Vítima morreu no local - Foto: Divulgação

Um vendedor ambulante morreu após ser atingido por um raio nas prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na manhã desta sexta-feira (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h50 eles receberam um chamado para um acidente na praia. No local, já encontraram a vítima sem vida.

De acordo com informações iniciais, o homem seria vendedor de espetinho e estava na beira da praia retirando o material de trabalho. Além dele, a descarga elétrica também teria atingido banhistas que estavam no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.





A Defesa Civil de Arraial do Cabo comunicou ontem (21) que, devido às chuvas que estão previstas para hoje (22), o acesso ao morro do Pontal do Atalaia está suspenso a turistas e visitantes, sendo permitido somente a moradores.

Em caso de emergência, o morador ou turista pode contatar a Defesa Civil de Arraial do Cabo 24h por dia, através do número WhatsApp (22) 98123-1182 ou pessoalmente na sede, que fica no Pórtico de entrada da cidade.

A Prefeitura também emitiu um comunicado decretando ponto facultativo nesta sexta-feira (22) a partir das 12h.

É importante destacar que os serviços essenciais permanecem em funcionamento normal e estão disponíveis em caso de emergência. Pedimos à população que siga as orientações para evitar transtornos e, em caso de necessidade, entre em contato com a Defesa Civil pelo WhatsApp no número 22 98123-1182.

Nossos agentes continuam monitorando as previsões meteorológicas, e as equipes estão prontas para prestar assistência.