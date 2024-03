Mentor de estupro coletivo e homicídios na Paraíba é preso em Rio das Ostras

Ação contou com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e da Subsecretaria de Inteligência, em apoio à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil da Paraíba - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e da Subsecretaria de Inteligência, em apoio à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil da Paraíba, prenderam o homem apontado como o criminoso mais procurado do estado da Paraíba. Ele, que seria o mentor do crime que ficou conhecido como a "Barbárie de Queimadas", foi capturado nesta terça-feira (19/03), no município de Rio das Ostras.

Segundo apurado, o crime foi praticado em 2012, em Queimadas, no estado da Paraíba. Na ocasião, cinco mulheres foram estupradas durante uma festa de aniversário por homens que elas consideravam serem seus amigos. Duas delas foram mortas porque teriam reconhecido os agressores.

O autor chegou a ser preso no ano do crime, mas estava foragido desde 2020, quando fugiu de um presídio da Paraíba. Além do homem preso nesta terça, outros seis criminosos foram investigados e condenados. Três adolescentes também estavam envolvidos nos atos.