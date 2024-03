Estado do Rio investe mais de R$ 25 milhões em obras em São Pedro da Aldeia

As obras do Governo do Estado do Rio em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, somam mais de R$25 milhões em investimento. As intervenções são executadas pela Secretaria de Estado das Cidades e direcionam as intervenções para o bairro da Colina e a Estrada da Boa Vista.

No bairro Colina, 13 mil moradores estão sendo beneficiados com as obras. Dezoito ruas estão recebendo, pela primeira vez, infraestrutura, com frentes de trabalho em drenagem, terraplanagem, calçamento e asfalto. O projeto, parceria da Secretaria das Cidades com a Prefeitura de São Pedro, tem o objetivo de levar mais dignidade aos moradores.

"Temos um compromisso com os cidadãos que moram nessas duas regiões de São Pedro da Aldeia. São obras importantes, que favorecem o ir e vir dos moradores. Estamos avançando na região com essas melhorias e, a pedido do governador Cláudio Castro, não estamos medindo esforços para entregá-las o quanto antes", disse o secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas.

No total, 12 vias já receberam a última etapa das melhorias e seis ainda estão sendo preparadas, totalizando quase 70% das intervenções concluídas. A expectativa é que tudo seja entregue até o fim do primeiro semestre deste ano.

Já receberam intervenções as ruas Horizonte, Araújo, José Vicente de Matos, Travessa Horizonte, Cássia Kiss, Monteiro Lobato e Primavera, entre outras.

Asfalto

Em outra frente da obra, na Estrada da Boa Vista, os trabalhos se concentram na fase de drenagem e pavimentação. No início do trecho, na rua da Maçonaria, os trabalhos de fresagem já iniciaram para concluir com asfalto novinho.

Até o fim da obra, serão mais de 6km de intervenções, finalizando na altura da rua da Caveira. Estão sendo investidos mais de R$12,6 milhões no trecho.