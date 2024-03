Cobra é encontrada em agência dos Correios em Saquarema

Uma cobra foi encontrada, na manhã dessa terça-feira (12), por funcionários dos Correios dentro da agência no Centro de Saquarema. A guarda ambiental foi acionada e efetuou o resgate do animal, uma serpente Suaçuboia (Corallus Hortulanus) fêmea, medindo 1,28m e pesando 180g.

Por se tratar de uma espécie especial, agentes da guarda fizeram contato com o Instituto Vital Brazil, localizado em Niterói, para acolhimento da espécie e realização de futuras pesquisas.

A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular essas serpentes e presta as seguintes orientações ao avistar tais animais: manter distância, isolar a área e contatar a Guarda através do telefone (22) 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.

A espécie

Da mesma família da Jiboia e da Sucuri, a Suaçuboia é uma espécie não peçonhenta encontrada em ambientes florestados do Brasil e de outros países da América do Sul. Apesar do parentesco com algumas das cobras mais conhecidas da fauna, não é tão simples identificar uma Suaçuboia na natureza, por um motivo curioso: ela apresenta a maior variação de padrões de cores entre todas as serpentes brasileiras.