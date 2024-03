Prefeitura de Saquarema oferece Curso Preparatório Gratuito para o ENEM 2024

A Prefeitura de Saquarema, através do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, anunciou a abertura das inscrições para o Curso Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024. O curso visa auxiliar os estudantes na preparação para o exame, que é um dos principais portais de acesso ao ensino superior no Brasil.

As inscrições serão realizadas de forma online nos dias 11, 12 e 13 de março, das 08h30 às 20h. O curso terá início no dia 18 de março, com aulas presenciais que acontecerão de segunda a sexta-feira.

Ao todo, foram disponibilizadas 80 vagas gratuitas, distribuídas igualmente entre os turnos da Tarde e da Noite, totalizando 40 vagas em cada. Para garantir a vaga, os candidatos devem confirmar suas inscrições pessoalmente nos dias 14 e 15 de março, das 08h30 às 20h, no Centro de Capacitação Vinicius Vidal França, localizado na Rua Tia Mello, 25, bairro São Geraldo.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e uma foto 3×4. É importante ressaltar que as vagas são exclusivas para moradores de Saquarema.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, a secretaria do Centro de Capacitação disponibiliza um canal de comunicação via WhatsApp, pelo número: (22) 93300-5250.