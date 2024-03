De SG para o Brasil: jovem chef lança livro na maior Feira e Conferência de Confeitaria da Região dos Lagos

Ele tinha um sonho e uma batedeira emprestada da vizinha. Aos 14 anos, decidiu vender bolo de pote nas ruas de Angra dos Reis porque era a única opção que tinha: “correr atrás”. Mas após algum tempo, Patrick Santos se viu “correndo na frente” e teve a vida completamente transformada pela confeitaria. E o que antes fazia por necessidade passou a ser uma oportunidade, um propósito de vida.

Aos poucos, o adolescente que vendia bolos de pote nas ruas foi aperfeiçoando o seu talento. Hoje, com 11 anos de experiência na área, Patrick Santos é formado em Cake Design pelo Senac-Niterói e tornou-se uma referência nacional em bolos artísticos. Com quase 270 mil seguidores no Instagram, ele usa sua jornada para inspirar e transformar a vida de outras pessoas através da confeitaria.

Apesar de jovem, aos 25 anos, o ‘Rei das Flores’, como é conhecido no meio artístico por conta dos bolos personalizados, tem muita história para contar. E contou. Está tudo no livro ‘Receitas de sucesso: bolos artísticos’, uma biografia-receituário publicada pela editora Proverbo, que promete revolucionar o mercado da confeitaria. O livro será lançado na Experience Cake Lagos, que acontece em Araruama, nos dias 15, 16 e 17 de março, de 12h às 20h.

Além de contar sua trajetória com detalhes desde quando tudo começou, o chef Patrick Santos desmistifica lendas da confeitaria e traz no livro informações valiosas para quem quer seguir nesta área. “O que me inspirou a escrever o livro foi o meu próprio público. Eu quis eternizar tudo aquilo que eu construí e vivi ao longo dos meus 11 anos na área da confeitaria. Esse livro não é somente um papel com textos. Nele, eu conto a minha história e como eu consegui chegar até aqui para viver da confeitaria com as minhas receitas de sucesso”, explica.

Patrick Santos especializou-se em bolos florais | Foto: Divulgação

Patrick Santos revela também o quanto a sua trajetória foi importante para aprender, além das receitas irresistíveis, a desenvolver a própria marca. “As pessoas estão sempre buscando novidades e passam muito tempo correndo atrás. Na verdade, o que faz um bom profissional é a maneira como divulga o produto. É claro que o produto precisa ser gostoso e bonito, mas a maneira como você divulga e se comporta para o cliente faz total diferença”, explica, acrescentando que “saber fazer um bolo saboroso e bonito é obrigação de todo confeiteiro. Por isso é bom estar sempre atualizado das tendências das técnicas. Somos confeiteiros mas também somos fotógrafos, filmmaker, avaliadores…Precisamos saber um pouco de tudo para agregar no nosso dia a dia”, resume o chef.

Ainda que trabalhar com bolos artísticos seja algo inovador na atualidade, muita gente ainda acha que precisa utilizar massas pesadas, recheios pesados e cobertura sem sabor. Para Patrick Santos, o livro prova exatamente o contrário de tudo isso. “É verdadeiramente uma escola impressa. O processo de criação do livro com a editora Proverbo está sendo algo transformador. Quando eu conheci a editora, não imaginava a linda experiência que eu teria ao montar esse projeto. Estou vivendo um sonho, estou literalmente eternizando a minha história”, comenta.

A expectativa para o lançamento do livro é grande. O endereço da Experience Cake Lagos é Rodovia Amaral Peixoto - Parque Hotel, Araruama. Depois, o confeiteiro e artista cumpre agenda de lançamentos em outras cidades, incluindo Angra dos Reis, na Costa Verde, onde tudo começou.

“Estou recebendo inúmeras mensagens de carinho de amigos de fãs, família, seguidores, o que me faz acreditar que esse trabalho realmente irá mudar vidas”, completa. O livro pode ser adquirido no site da editora: https://proverboeditora.com.br/produto/receitas-de-sucesso-frete-gratis/.

Sinopse do livro

O bolo artístico é um dos produtos mais procurados no meio da confeitaria. E ter as massas, recheios e coberturas feitas de maneira artesanal tem chamado a atenção de quem procura por esses bolos. Afinal, beleza causa impacto, e a junção dos sabores fideliza! Ora, nesta Biografia-Receituário, você vai conhecer a história inspiradora do menino que vendia bolo de pote nas ruas de Angra dos Reis e que mudou sua vida através da confeitaria artística.

Patrick Santos é conhecido na confeitaria pelos lindos trabalhos artísticos entregues e seu mundo dos Ganaches. É formado em Cake Design pelo SENAC – Niterói, tendo estudado com uma das maiores profissionais tailandesas de flores em chocolate 3D, buscando sempre novas técnicas para o seu trabalho no mundo da confeitaria.

