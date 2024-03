Operação prende homem investigado por praticar agiotagem e extorsões no município de Araruama

Um dos suspeitos foi preso no bairro da Fazendinha, em Araruama, Região dos Lagos. Ele é acusado de se apropriar de um veículo e de bens pessoais de uma das vítimas que não estava conseguindo honrar com os pagamentos das dívidas. De acordo com as investigações, o grupo fazia empréstimos mediante cobrança de juros de 30% ao mês e mais 3% por dia de atraso e ameaçavam violentamente as vítimas caso estas não pagassem a dívida. Algumas vítimas continuavam sendo cobradas mesmo após quitar o débito.

Além de Araruama, os agentes realizaram diligências nos municípios de Iguaba Grande e no Rio de Janeiro para cumprir as ordens judiciais. Foram realizados ainda bloqueios de contas utilizadas pelo grupo criminoso para receber os valores cobrados das vítimas.

Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelos crimes de agiotagem e extorsão. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar e prender o outro indivíduo já identificado, bem como reunir novos elementos que contribuirão com as investigações.