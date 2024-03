Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, conclui sistema de climatização das enfermarias

O projeto de climatização das enfermarias clínicas e cirúrgicas do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, foi concluído nesta sexta-feira (08). Os 12 alojamentos, com seis leitos cada um, também ganharam pintura e revisão nas redes de energia, água e oxigênio. O investimento faz parte do plano de humanização do hospital visando o bem-estar e segurança do paciente, acompanhantes e funcionários.

“Além de manter a temperatura do ambiente confortável e agradável, o ar-condicionado em hospitais auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local. Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro”, garante o diretor do hospital, Mário Jorge Espinhara.

As enfermarias receberam aparelhos de refrigeração de 24.000 e 30.000 BTUs. Com isso, as portas dos alojamentos foram retiradas e cortinas de vento instaladas nos corredores, garantindo climatização também no posto médico e de enfermagem. “As enfermarias também passaram por obras de manutenção corretiva e corretiva.

"Tudo planejado para que a unidade recebesse melhorias na sua infraestrutura sem deixar de priorizar a assistência. Os serviços acontecem sem haver qualquer tipo de paralisação no atendimento aos pacientes", explicou o diretor administrativo do Herc, Walter Wilmer.

E o Hospital Estadual Roberto Chabo inaugura nos próximos dias um amplo e moderno Centro de Trauma e novos leitos de CTI. O investimento nestas obras vai evitar a transferência de muitos pacientes politraumatizados para hospitais da Região Metropolitana e Capital. O espaço conta com quatro leitos de estabilização, com toda infraestrutura para atender um paciente de média e alta gravidade de forma adequada e com padrões de excelência.

A unidade, administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, recebe pacientes regulados dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.