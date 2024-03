Pré-vestibular Cecierj oferece 150 vagas para São Pedro da Aldeia

Os moradores de São Pedro da Aldeia interessados em ingressar no pré-vestibular da Fundação Cecierj têm até o dia 14 de março para realizar sua inscrição. Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas para o município aldeense. As inscrições são realizadas de forma on-line, clique aqui para acessar [https://www.cecierj.edu.br/processo-seletivo-alunos-pvs-extensivo-2024/].

O curso ministrado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, atende candidatos que desejam se preparar para o Enem, Vestibular Cederj e outros vestibulares. Como requisito obrigatório, os candidatos devem estar matriculados no Ensino Médio ou ter a modalidade de ensino completo.

No momento da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário indicando a modalidade em que deseja estudar: presencial ou a distância. É importante ressaltar que quem optar pelo formato on-line terá direito apenas à versão digital de todo o material didático e toda a interação com os tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do projeto.

O curso será disponibilizado gratuitamente, tanto presencial como on-line, do dia 06 de abril a 07 de dezembro. As aulas serão aos sábados, das 9h às 18h, no CIEP 146 Professor Cordelino Teixeira Paulo, no bairro Estação.