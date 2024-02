Mulher acusada de dar golpe do bilhete é presa na Região dos Lagos

Uma mulher acusada de participar de uma quadrilha que aplica o golpe do "bilhete premiado" em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi capturada pela Polícia nesta quinta-feira (29). No golpe, o grupo finge estar com um bilhete de loteria premiado e aborda as vítimas na rua, pedindo ajuda para resgatar o prêmio falso e convencendo a vítima a transferir valores ou informações bancárias.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha da qual a mulher fazia parte já roubou aproximadamente R$600 mil de diferentes vítimas durante as abordagens em São Pedro. A mulher foi detida e levada para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Além dela, outras seis pessoas acusadas de participar do esquema criminoso foram presas em outros estados. A operação foi realizada em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. As prisões aconteceram em quatro estados diferentes, até o momento, e os crimes seguem sendo investigados.