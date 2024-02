Cerca de 15 homens espancaram turista morto em Cabo Frio

Cerca de quinze homens participaram do espancamento de Rodrigo Canust Pereira, turista de 35 anos que foi morto a pauladas na Praia do Forte, em Cabo Frio, no último sábado (10). As informações são da Polícia Civil, que está investigando o caso e procurando os autores do crime. Três suspeitos foram capturados no dia da morte.

Detalhes da investigação policial indicam que a confusão que culminou na morte de Rodrigo pode ter começado por conta de um guarda-sol. Segundo os depoimentos ouvidos pela Polícia, o turista estava na praia com familiares, incluindo sua filha, de 14 anos. Eles usavam sua própria barraca, o que teria incomodado um grupo de homens que trabalham com barracas na areia.

De acordo com os relatos, o tumulto começou depois que o primo da vítima encostou e derrubou um guarda-sol do grupo de barraqueiros. Foi nesse momento que os suspeitos teriam iniciado o ataque, usando um pedaço de madeira. Pouco depois, policiais militares em patrulhamento flagraram Rodrigo, já gravemente ferido e caído sobre o chão.

Ele chegou a ser socorrido e foi levado por bombeiros para o Hospital Central de Emergência (HCE), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. Seu corpo foi periciado pelo IML de Cabo Frio. Neste domingo (11), familiares de Rodrigo liberaram o corpo, que foi levado para o município natal da vítima - Queimados, no Rio - e sepultado na tarde desta segunda-feira (12).