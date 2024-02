Neto acusado de agredir avó de 70 anos é preso em Cabo Frio

Um homem acusado de agredir a própria avó, de 70 anos, foi preso na tarde da última terça-feira (06), no Jardim Peró, bairro de Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com informações da Polícia, o suspeito já estava foragido por um outro crime: um caso de roubo majorado no município.

Não há detalhes sobre o que motivou o crime e como ocorreram as agressões, que foram denunciadas pela idosa no dia de seu aniversário. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio registrou o caso e, nesta terça (06), foi até a residência onde o suspeito estava.

Enquanto os agentes atendiam à denúncia, identificaram que o suspeito citado pela vítima já era procurado pela Polícia local. Contra ele, havia em aberto um mandado de prisão preventiva. Ele foi levado pelos policiais para a DEAM, no bairro São Cristóvão, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.