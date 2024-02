Guarda mata cantor de pagode a tiros em São Pedro da Aldeia

Um cantor de pagode foi morto a tiros na tarde deste domingo (04) por um guarda municipal em São Pedro da Aldeia, município na Região dos Lagos. Wagner dos Santos, de 38 anos, conhecido pelo apelido artístico Manabú, teria sido morto pelo agente durante uma discussão, segundo relatos de testemunhas.

O guarda, de 55 anos, se entregou à Polícia e confessou o crime. Os disparos aconteceram no bairro Porto da Aldeia. Relatos iniciais apontam que os dois homens estariam discutindo por conta de uma mulher. A informação, no entanto, não foi confirmada; o acusado decidiu não prestar depoimento sobre o crime e disse que só comentará o caso em juízo.

Leia também:



➢ Autuados, torcedores presos em SG são transferidos para presídio; vídeo!

➢ Funcionário de empresa de energia é preso após furto de fios em São Gonçalo

O cantor foi alvo de diversos disparos - os agentes encontraram oito cápsulas de tiro no local. A arma do crime e um facão foram apreendidos com o suspeito, que estava de folga. Segundo a Prefeitura, a Guarda Civil do município está acompanhando o caso com a Corregedoria. "É importante ressaltar que a Corporação não compactua com nenhum desvio de conduta de seus agentes, seja em serviço ou fora dele, como neste caso", afirmou, em nota, o órgão.

O homem se entregou à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), foi levado para a Central de Flagrantes, na 126ª DP (Cabo Frio), e transferido para o sistema prisional nesta segunda-feira (05).