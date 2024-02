Autuados, torcedores presos em SG são transferidos para presídio; Vídeo!

Homens foram transferidos para o Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Os 30 integrantes de torcida organizada do Vasco da Gama, que foram presos na tarde deste domingo (04), após brigarem em Neves, São Gonçalo, já foram transferidos para o Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro.

Os criminosos foram autuados por Associação Criminosa e por artigos do Estatuto do Torcedor, que, em 2023, transformou briga de torcida em crime flagrancial e inafiançável.





Todos os presos passarão, ainda nesta segunda-feira (05) pela audiência de custódia, onde a justiça determinará se eles vão permanecer detidos.

Contudo, mesmo que ganhem a liberdade, responderão o crime.