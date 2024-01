Acusado de ameaçar e agredir esposa é preso em Cabo Frio

Um homem, de 61 anos, acusado de ameaçar e agredir a própria companheira, foi preso na noite da última segunda-feira (22), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia, a mulher, também de 61 anos, procurou os agentes afirmando ter sido ameaçada de morte pelo marido.

O casal vive com a filha, de 24 anos, no Centro Hípico, no distrito de Tamoios. De acordo com relatos, a jovem também relatou ter sido ameaçada pelo pai, que teria agredido a esposa com socos e chutes. Ele teria afirmado, aidna, que iria matar todos os familiares dela.

Acionada, uma equipe da Polícia militar foi até o local. Segundo os policiais, o suspeito resistiu à prisão, mas acabou capturado e foi autuado por lesão corporal e ameaça. Ele foi levado para a Central de Flagrantes do dia, a 127ª DP (Armação dos Búzios).