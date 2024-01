Suposto chefe do tráfico de Minas Gerais é preso em Cabo Frio

O mineiro Aquiles Xavier Pinheiro, conhecido pelo apelido "Kiko", foi encontrado pela Polícia e preso na tarde desta quinta-feira (18), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele é acusado de chefiar atividades de tráfico de drogas em diferentes comunidades de Minas Geris e apontado como mandante de vários crimes no estado vizinho.

Kiko já estava sendo procurado por policiais do Rio de Janeiro e de Minas há algumas semanas. De acordo com os agentes, equipes do setor de inteligência tentavam monitorar o suspeito há alguns dias até receberem informações de que ele estava escondido em uma residência na Rua dos Badejos, no bairro Peró, em Cabo Frio.

Com isso, policiais militares realizaram um cerco no local e conseguiram capturar o suspeito, que não resistiu à prisão. Ele é acusado de participar da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores do país. De acordo com as investigações, ele chefia o tráfico em duas comunidades de Belo Horizonte, capital mineira, e tem no histórico acusações de homicídios, assaltos e tráfico.



Kiko foi levado pelos agentes para 126ª DP (Cabo Frio), que autuou o suspeito e o manteve preso, à disposição da Justiça. A ação que culminou na prisão foi realizada em parceria entre a Polícia Militar dos estados do Rio de Minas.