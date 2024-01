Começa nesta quinta-feira (18) a II Copa São Pedro de Beach Soccer

Os amantes do beach soccer têm um compromisso marcado a partir desta quinta-feira (18/01) em São Pedro da Aldeia. Às 19h, na Praia do Centro, terá início a II Copa São Pedro de Beach Soccer. Com partidas nas categorias adulto, master e sub-21, o torneio seguirá até o dia 27 de janeiro.

O primeiro dia da competição será marcado pelos confrontos entre as equipes Rodoviário x Estrela de Pedra (master), Mineiro’s Beach Soccer x N.E.E Baleiense (master) e Central Beach Soccer x Vila E.C (adulto).

O evento é realizado pela Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. "Estamos trabalhando para que seja tão bacana quanto foi no ano passado, na primeira edição. No adulto, os dois melhores classificados têm a vaga no Fest Verão desse ano”, comentou o secretário da pasta, Ricardo Ramos.

O torneio será realizado em sistema de disputas eliminatórias simples. Com oito equipes confirmadas, os jogos da categoria adulto serão válidos pela segunda divisão do Fest Verão, garantindo duas vagas para a competição principal. Atletas da categoria que já participaram do 39° Fest Verão 2023 não irão disputar a Copa.

Os interessados poderão acompanhar tudo pelo aplicativo Copa Fácil, que é utilizado para levar mais agilidade e informação em tempo real sobre os jogos. O aplicativo é gratuito nas lojas dos sistemas Android e iOS. No app, os curiosos e amantes da modalidade ficarão a par de todos os resultados, artilharia, pontuação, horários, nomes dos jogadores e das comissões técnicas, chaveamento, tabela e mais.